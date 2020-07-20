«Мы что-нибудь придумаем» — Захарова о санкциях США против Кадырова
О введении ограничительных мер в отношении главы Чечни заявил американский госсекретарь Майкл Помпео.
Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia; Facebook @maria.zakharova
В МИД РФ прокомментировали распространенное ранее заявление госсекретаря США Майкла Помпео о введении санкций против главы Чечни Рамзана Кадырова.
«Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем», — написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Ассиметричный ответ: внести Помпео в Сверхбелый список — обязать приехать в Чечню», — предложил российскому внешнеполитическому ведомству один из пользователей сети.
«Внесите нашего губернатора Вирджинии за осквернение памятников истории и поддержку местных террористов», — предложил в свою очередь живущий в США выходец из Белоруссии.
К слову, запрет на въезд в США распространяется также жену главы республики Медни Кадырову и дочерей Айшат и Карину.
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