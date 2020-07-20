«Мы что-нибудь придумаем» — Захарова о санкциях США против Кадырова

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Светлана Шевченко
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О введении ограничительных мер в отношении главы Чечни заявил американский госсекретарь Майкл Помпео.

«Мы что-нибудь придумаем» — Захарова о санкциях США против Кадырова

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia; Facebook @maria.zakharova

В МИД РФ прокомментировали распространенное ранее заявление госсекретаря США Майкла Помпео о введении санкций против главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем», — написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ассиметричный ответ: внести Помпео в Сверхбелый список — обязать приехать в Чечню», — предложил российскому внешнеполитическому ведомству один из пользователей сети.

«Внесите нашего губернатора Вирджинии за осквернение памятников истории и поддержку местных террористов», — предложил в свою очередь живущий в США выходец из Белоруссии.

К слову, запрет на въезд в США распространяется также жену главы республики Медни Кадырову и дочерей Айшат и Карину.

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