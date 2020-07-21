Экстренная эвакуация проводится близ аэропорта Торонто из-за угрозы взрыва. Полиция округа Пила, где было обнаружено возможное взрывное устройство, объявила в Twitter о перекрытии улиц.

«Взрывное устройство… идет эвакуация. Будут перекрыты улицы, сообщим позднее. Пожалуйста, ищите альтернативные маршруты», — предупредили правоохранители на своей странице в социальной сети.

Как сообщает Global News, в здание парамедицинской службы в районе аэропорта Торонто, неизвестный принес предмет, похожий на взрывное устройство для утилизации. По данным издания, ближайший район был эвакуирован. Подробности уточняются.