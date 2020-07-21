Петербург избавят от «вставных зубов» из стекла и бетона — ужесточаются правила застройки

Эфирная новость 35

Новый законопроект Минстроя позволит местным властям диктовать условия по выбору процента остекления строящихся зданий, высоте первых этажей, цвета фасадов и многого другого.

Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; 5-tv.ru

Минстрой намерен ужесточить правила застройки в городах, где сохранились исторические виды. Новый законопроект позволит местным властям ограничивать не только высоту, ширину и назначение новых объектов, но и такие детали, как цвет фасада, высоту первых этажей, процент остекления, расстояние между входами, материал здания.

Новый комплексный подход позволит сберечь не только отдельные охраняемые здания, но целые городские панорамы от «вставных зубов» из стекла, бетона и сайдинга. Все лишнее, по заветам Микеланджело, будут отсекать.

Пионером в этом деле станет Петербург. Здесь уже узаконили новые требования к застройке и взяли под надзор целые проспекты не только в историческом центре, но в спальных и промышленных районах. Теперь это называется — «смежный уличный фронт».

И как строить на фронте? А главное — сколько это будет стоить? И как быть с «новоделами» из 90-х и нулевых? Подробности в видеосюжете Яна Воскресенского.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
71.96
0.25 82.39
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:20
«Как вам?»: украинка с 13-м размером груди примерила образ Мэрилин Монро
8:13
Стала известна стоимость проезда по скоростной трассе Москва — Казань
8:06
«Самая сладкая загадка»: «Британская Кардашьян» показала роскошные формы со всех ракурсов
8:05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака
7:59
В Иркутске метеор напугал жителей — видео
7:52
«Ярослав Мудрый»: фанатов удивила внешность сына Егора Кончаловского

Сейчас читают

Кто из известных россиян родился 21 июля
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото
Какую зиму ждать россиянам после жаркого лета — прогнозы метеорологов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок