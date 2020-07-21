Петербург избавят от «вставных зубов» из стекла и бетона — ужесточаются правила застройки
Новый законопроект Минстроя позволит местным властям диктовать условия по выбору процента остекления строящихся зданий, высоте первых этажей, цвета фасадов и многого другого.
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Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; 5-tv.ru
Минстрой намерен ужесточить правила застройки в городах, где сохранились исторические виды. Новый законопроект позволит местным властям ограничивать не только высоту, ширину и назначение новых объектов, но и такие детали, как цвет фасада, высоту первых этажей, процент остекления, расстояние между входами, материал здания.
Новый комплексный подход позволит сберечь не только отдельные охраняемые здания, но целые городские панорамы от «вставных зубов» из стекла, бетона и сайдинга. Все лишнее, по заветам Микеланджело, будут отсекать.
Пионером в этом деле станет Петербург. Здесь уже узаконили новые требования к застройке и взяли под надзор целые проспекты не только в историческом центре, но в спальных и промышленных районах. Теперь это называется — «смежный уличный фронт».
И как строить на фронте? А главное — сколько это будет стоить? И как быть с «новоделами» из 90-х и нулевых? Подробности в видеосюжете Яна Воскресенского.
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