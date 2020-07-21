Музыка напрямую в мозг: Илон Маск намекнул на создание новой технологии

|
Алиса Старжевская
17

Технология чипирования мозга от Neuralink может позволить забыть об обычных наушниках при прослушивании музыки.

Музыка напрямую в мозг: Илон Маск намекнул на создание новой технологии

Фото: www.globallookpress.com / Oleksiy Maksymenko

Изобретатель и предприниматель Илон Маск 28 августа проведет презентацию одной из своих компаний Neuralink, о которой известна лишь ее сосредоточенность на некой технологии вживления чипа в человеческий мозг. Стало известно о как минимум одной потенциально интересной массовому потребителю идее применения таких чипов, пишет 3dnews.ru.

В социальной сети Twitter, которой активно пользуется сам Илон Маск, ему задал вопрос специалист по компьютерным технологиям. Его интересовало, можно ли будет переработать интерфейс Neuralink для прослушивания музыки без наушников, минуя ухо и преддверно-улитковый нерв, напрямую в мозг, и Маск ответил на это утвердительно.

Как именно будет работать Neuralink, пока не известно. Ранее Маск говорил, что для использования чипов нужно установить в череп специальные нити для соединения с мозгом. Сообщалось, что с помощью ранних версий чипа можно добиться восстановления нейронных связей даже у людей с серьезными нарушениями вроде болезни Паркинсона. Также технология сможет влиять на выработку ряда гормонов, благодаря чему можно будет эффективно бороться с депрессией и посттравматическими расстройствами.

Однако пока развитие возможностей Neuralink тормозит нехватка талантливых рук в распоряжении Маска, поэтому он уже объявил о готовности нанять инженеров с опытом в звуковых технологиях.

5-tv.ru писал, что Илон Маск недавно попал в число пострадавших от взлома соцсетей хакерами знаменитостей.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
71.96
0.25 82.39
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:20
«Как вам?»: украинка с 13-м размером груди примерила образ Мэрилин Монро
8:13
Стала известна стоимость проезда по скоростной трассе Москва — Казань
8:06
«Самая сладкая загадка»: «Британская Кардашьян» показала роскошные формы со всех ракурсов
8:05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака
7:59
В Иркутске метеор напугал жителей — видео
7:52
«Ярослав Мудрый»: фанатов удивила внешность сына Егора Кончаловского

Сейчас читают

Кто из известных россиян родился 21 июля
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото
Какую зиму ждать россиянам после жаркого лета — прогнозы метеорологов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок