Музыка напрямую в мозг: Илон Маск намекнул на создание новой технологии

Изобретатель и предприниматель Илон Маск 28 августа проведет презентацию одной из своих компаний Neuralink, о которой известна лишь ее сосредоточенность на некой технологии вживления чипа в человеческий мозг. Стало известно о как минимум одной потенциально интересной массовому потребителю идее применения таких чипов, пишет 3dnews.ru.

В социальной сети Twitter, которой активно пользуется сам Илон Маск, ему задал вопрос специалист по компьютерным технологиям. Его интересовало, можно ли будет переработать интерфейс Neuralink для прослушивания музыки без наушников, минуя ухо и преддверно-улитковый нерв, напрямую в мозг, и Маск ответил на это утвердительно.

Как именно будет работать Neuralink, пока не известно. Ранее Маск говорил, что для использования чипов нужно установить в череп специальные нити для соединения с мозгом. Сообщалось, что с помощью ранних версий чипа можно добиться восстановления нейронных связей даже у людей с серьезными нарушениями вроде болезни Паркинсона. Также технология сможет влиять на выработку ряда гормонов, благодаря чему можно будет эффективно бороться с депрессией и посттравматическими расстройствами.

Однако пока развитие возможностей Neuralink тормозит нехватка талантливых рук в распоряжении Маска, поэтому он уже объявил о готовности нанять инженеров с опытом в звуковых технологиях.

5-tv.ru писал, что Илон Маск недавно попал в число пострадавших от взлома соцсетей хакерами знаменитостей.