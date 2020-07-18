Николаев показал трогательное фото с дружной семьей с борта частного самолета

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Алиса Старжевская
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Поклонники утверждают, что он с семьей улетел заграницу в разгар пандемии.

Фото, видео: Instagram @igor_nikolaev_music

Российский певец Игорь Николаев опубликовал на своей странице в Instagram совместную фотографию с супругой Юлией Проскуряковой и их дочерью с борта частного самолета. Как пишет издание «Экспресс газета», певец, вероятнее всего, покинул пределы России ради своего отпуска.

Instagram @igor_nikolaev_music

В публикации Николаев никак не обозначил место назначения, а лишь отметил, что «маленький самолетик» перевозит их дружную семью. Тем не менее, фанаты уже предположили, что они отправились в США, где у певца живет старшая дочь.

Другие же поклонники оскорбились самим фактом частного самолета в такое тяжелое для страны время и отмечают что это «пир во время чумы». Они уверены: на месте музыканта, ему стоило помогать больным детям, «а не пиариться».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как проводит свободное время жена Николаева Юлия Проскурякова.

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