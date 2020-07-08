Жена Николаева Юлия Проскурякова весело провела время с сестрой — фото

|
Алиса Старжевская
8

Фолловеры супруги певца отметили, что внешне родственницы совсем не похожи.

Фото, видео: Instagram @uliaveronika

Певица Юлия Проскурякова впервые за долгое время смогла выбраться в центр российской столицы и насладиться летним отдыхом с сестрой, сообщает «Экспресс газета».

Девушки сходили на Красную площадь, попозировали на фоне Кремля, посетили открытую террасу панорамного ресторана и отлично провели время вместе.

«Сестра — это хорошо», — с нежностью написала на своей странице в Instagram молодая жена Игоря Николаева.

Сестру Юлии зовут Ольга. Она редко встречается с родственницей, так как живает с супругом и маленьким ребенком в Екатеринбурге. Несмотря на это, отношения у них очень душевные, что подтверждают и веселые фото с их прогулки.

Instagram @uliaveronika

Подписчики Проскуряковой искали сходство между сестрами, но девушки оказались совершенно разными. Вместо этого они оставили в комментариях немало добрых слов:

«Как же это хорошо иметь сестру. Две прелестницы»;

«Такие счастливые очаровашки!»;

«Девочки, вы просто красотки!».

Такая реакция должна порадовать Юлию. 5-tv.ru рассказывал, как нелегко ей дается сравнение с Наташей Королевой, которым ее постоянно потчуют фанатки экс-супруги Игоря Николаева.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
72.17
0.83 81.47
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:47
Жена Николаева Юлия Проскурякова весело провела время с сестрой — фото
4:31
Культурная революция в эпоху коронавируса: Мариинский театр дал первый «живой» концерт
4:11
Автобус с туристами перевернулся на Камчатке, есть пострадавшие
4:09
«Не хочется махать нижним бельем»: Бойфренд звезды «Склифосовского» Куликовой о романе с актрисой
3:38
Россияне оценили удобство и безопасность голосования по поправкам в Конституцию
3:22
Кого признали самым популярным российским артистом последних 10 лет?

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
«Неужели малыш родился?» — в сети обсуждают фото Корчевникова у роддома

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок