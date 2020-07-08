Жена Николаева Юлия Проскурякова весело провела время с сестрой — фото
Фолловеры супруги певца отметили, что внешне родственницы совсем не похожи.
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Фото, видео: Instagram @uliaveronika
Певица Юлия Проскурякова впервые за долгое время смогла выбраться в центр российской столицы и насладиться летним отдыхом с сестрой, сообщает «Экспресс газета».
Девушки сходили на Красную площадь, попозировали на фоне Кремля, посетили открытую террасу панорамного ресторана и отлично провели время вместе.
«Сестра — это хорошо», — с нежностью написала на своей странице в Instagram молодая жена Игоря Николаева.
Сестру Юлии зовут Ольга. Она редко встречается с родственницей, так как живает с супругом и маленьким ребенком в Екатеринбурге. Несмотря на это, отношения у них очень душевные, что подтверждают и веселые фото с их прогулки.
Подписчики Проскуряковой искали сходство между сестрами, но девушки оказались совершенно разными. Вместо этого они оставили в комментариях немало добрых слов:
«Как же это хорошо иметь сестру. Две прелестницы»;
«Такие счастливые очаровашки!»;
«Девочки, вы просто красотки!».
Такая реакция должна порадовать Юлию. 5-tv.ru рассказывал, как нелегко ей дается сравнение с Наташей Королевой, которым ее постоянно потчуют фанатки экс-супруги Игоря Николаева.
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