Певица Юлия Проскурякова впервые за долгое время смогла выбраться в центр российской столицы и насладиться летним отдыхом с сестрой, сообщает «Экспресс газета».

Девушки сходили на Красную площадь, попозировали на фоне Кремля, посетили открытую террасу панорамного ресторана и отлично провели время вместе.

«Сестра — это хорошо», — с нежностью написала на своей странице в Instagram молодая жена Игоря Николаева.

Сестру Юлии зовут Ольга. Она редко встречается с родственницей, так как живает с супругом и маленьким ребенком в Екатеринбурге. Несмотря на это, отношения у них очень душевные, что подтверждают и веселые фото с их прогулки.

Instagram @uliaveronika

Подписчики Проскуряковой искали сходство между сестрами, но девушки оказались совершенно разными. Вместо этого они оставили в комментариях немало добрых слов:

«Как же это хорошо иметь сестру. Две прелестницы»;

«Такие счастливые очаровашки!»;

«Девочки, вы просто красотки!».

Такая реакция должна порадовать Юлию. 5-tv.ru рассказывал, как нелегко ей дается сравнение с Наташей Королевой, которым ее постоянно потчуют фанатки экс-супруги Игоря Николаева.