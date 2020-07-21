Россияне попали в плен к пиратам у западного побережья Африки

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О судьбе 13 членов экипажа захваченного танкера, семеро из которых граждане РФ, ничего не известно.

Фото, видео: BEVALDIA / MarineTraffic.com; 5-tv.ru

На борту захваченного пиратами в Гвинейском заливе танкера «КюрасАо Трейдер» — семь россиян. Эту информацию подтвердили в  МИД РФ.

Всего в заложниках 13 человек. Об их судьбе ничего не известно. Четвертый день пираты не выдвигают никаких требований. Греческое судно находится недалеко от порта КотонУ. По данным МИДа, российские посольства в Нигерии и Бенине постоянно находятся на связи с представителями судовладельца.

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