Россияне попали в плен к пиратам у западного побережья Африки

На борту захваченного пиратами в Гвинейском заливе танкера «КюрасАо Трейдер» — семь россиян. Эту информацию подтвердили в МИД РФ.

Всего в заложниках 13 человек. Об их судьбе ничего не известно. Четвертый день пираты не выдвигают никаких требований. Греческое судно находится недалеко от порта КотонУ. По данным МИДа, российские посольства в Нигерии и Бенине постоянно находятся на связи с представителями судовладельца.