Россияне попали в плен к пиратам у западного побережья Африки
О судьбе 13 членов экипажа захваченного танкера, семеро из которых граждане РФ, ничего не известно.
Закрыть
Смотрите также:
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео
«Двоякая ситуация»: тренер назвал возможную причину смерти фигуристки Александровской
Фото, видео: BEVALDIA / MarineTraffic.com; 5-tv.ru
На борту захваченного пиратами в Гвинейском заливе танкера «КюрасАо Трейдер» — семь россиян. Эту информацию подтвердили в МИД РФ.
Всего в заложниках 13 человек. Об их судьбе ничего не известно. Четвертый день пираты не выдвигают никаких требований. Греческое судно находится недалеко от порта КотонУ. По данным МИДа, российские посольства в Нигерии и Бенине постоянно находятся на связи с представителями судовладельца.
Читайте также
94%
0.25 82.39
0.71
Нашли ошибку?