Поставили точку: стало известно состоится ли концерт Канье Уэста в Петербурге

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 106 0

Ранее поступала неоднозначная информация о проведении мероприятия.

Концерт Канье Уэста в Петербурге будет или нет

Фото: www.globallookpress.com/SMG

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Организаторы концерта Канье Уэста в Петербурге подтвердили его проведение

Выступления американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге остаются запланированными на октябрь, несмотря на ранее появившуюся информацию о возможных изменениях. Информацию редакции 78.ru подтвердили в американском агентстве Access Opera, которая выступает партнером концертного тура артиста.

По данным агентства, даты выступлений не менялись. Концерты рэпера по-прежнему должны пройти 10 и 11 октября.

«Шоу по-прежнему запланировано на 10 и 11 октября», — сообщил собеседник редакции.

Ранее проведение концертов оказалось под вопросом. Однако на сайте организатора SAY Agency вновь появилась афиша мероприятий.

Другие подробности подготовки к выступлениям и возможные изменения программы пока не сообщались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве поступил иск к организатору концерта Канье Уэста из-за приобретенных билетов на мероприятие. Заявитель потребовал вернуть потраченные средства и компенсировать дополнительные расходы.

Мужчина указал, что купил два билета на концерт рэпера за 80 тысяч рублей, а также оплатил сервисный сбор. Кроме того, он понес затраты на железнодорожные билеты и бронирование гостиницы.

В иске к ООО «Сэй Эдженси» заявитель отметил, что проведение концерта оказалось под вопросом из-за отсутствия у организатора договора аренды площадки на «Газпром-Арене».

Общая сумма требований, включая компенсацию морального вреда, штраф, расходы на юристов и почтовые затраты, составила 159 898 рублей.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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