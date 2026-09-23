Дешевая косметика против люкса: какие уходовые средства работают лучше

В цену косметического продукта входят не только ингредиенты, но и упаковка, реклама, продвижение, логистика и позиционирование бренда. Поэтому крем за несколько тысяч рублей и более доступное средство вполне могут взяться за одну и ту же задачу.

Но решают ли они ее сопоставимо хорошо? Когда важно переплатить за красивую баночку, а когда нет, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог и трихолог Анастасия Волкова.

Как определить качество косметики

Как сэкономить на косметике купить ли дешевое средство. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/TITOVA ILONA

Высокая стоимость косметики далеко не всегда означает высокую эффективность.

«Здесь важно понимать, за что мы платим: за красивую баночку или за эффективную формулу внутри. Я считаю оправданной стоимость, если мы в руках держим профессиональную разработку, в которой сбалансирован состав, взято хорошее сырье, качественные и эффективные концентрации ингредиентов, которые работают на ту или иную задачу», — пояснила Волкова.

Разобраться во всем многообразии и выбрать достойный продукт, который действительно стоит своих денег, помогает умение читать составы.

«Конечно, когда мы говорим об эффективном средстве и у нас стоит, например, какая-то антиэйджинговая задача или работа с пигментацией, наша задача — посмотреть на то, какие активы содержатся в средстве», — рассказала дерматовенеролог.

Без аннотации от производителя довольно сложно оценить концентрацию того или иного вещества или то, насколько активная формула используется. Но есть базовые принципы.

«Если мы разворачиваем баночку-состав на английском, ингредиенты в большинстве случаев располагаются по убыванию концентрации внутри. И то, что стоит в начале, конечно, будет в креме или в сыворотке в большем количестве, в большей концентрации, чем-то, что располагается ближе к концу списка состава», — отметила врач.

При этом выбирать косметику исключительно по списку ингредиентов тоже неправильно. Состав — важная информация, но он не раскрывает рецептуру полностью. Не видно точных концентраций большинства компонентов, технологии производства, стабильности формулы и того, насколько удачно ингредиенты работают вместе.

Стоит ли переплачивать за натуральный состав косметики

Как сэкономить на косметике купить ли дешевое средство. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/borisova marevg

Один из устоявшихся косметических мифов — что все натуральное равно хорошее.

«Растительный состав, во-первых, может быть аллергизирующим, во-вторых, действительно натуральный крем хранится от силы двое суток — и то в холодильнике», — рассказала Волкова.

Природные ингредиенты в составе нужны, но позиционирование полностью натуральной косметики на сегодняшний день утратило свою эффективность.

«Искусственно-синтезированные компоненты иногда отрабатывают лучше и четче поставленную задачу. При этом с точки зрения гипоаллергенности они оказываются более безопасными для потребителя», — объяснила врач.

Растительные экстракты, эфирные масла и натуральные ароматические компоненты тоже способны вызывать раздражение и аллергические реакции, а синтетический ингредиент может быть прекрасно изучен, стабилен и безопасен.

Точно также и часто критикуемые силиконы не делают косметику плохой. Они могут улучшать распределение средства, уменьшать потерю влаги и визуально выравнивать поверхность кожи.

Как определить по составу, что косметика не стоит своих денег

Как сэкономить на косметике купить ли дешевое средство. Фото: www.globallookpress.com/Jan Woitas

Не существует определенного ингредиента, который будет сигнализировать о том, что косметическое средство бесполезно.

«Но если в составе большое количество минеральных масел, спирта, который будет разрыхлять липидную мантию, или большое количество силиконов, то здесь будут вопросы к эффективности и к формуле средства», — пояснила Волкова.

Минеральное масло не является вредным или дешевым наполнителем — это хорошо изученный, действующий компонент, но он активно используется и в бюджетных средствах.

Даже простой увлажняющий крем на основе воды, глицерина, эмолентов и компонентов, поддерживающих кожный барьер, может прекрасно выполнять свою функцию. Насторожиться стоит скорее при несоответствии громких обещаний реальной формуле.

Если продукт позиционируется как активная антивозрастная сыворотка, но основной акцент сделан на красивой истории об экстрактах, а понятных функциональных компонентов практически нет, ожидать высокой эффективности не стоит.

При этом важно помнить: ингредиенты в составе обычно указываются в порядке уменьшения их количества до определенного порога концентрации. Поэтому просто найти знакомое название недостаточно.

Ключевой ингредиент может присутствовать в формуле в небольшой концентрации: иногда этого достаточно для его работы, а иногда он выполняет скорее маркетинговую функцию.

Как среди бюджетной косметики найти рабочий аналог

Как сэкономить на косметике купить ли дешевое средство. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/TITOVA ILONA

Действующее средство проще искать, если определиться с конкретной задачей.

Например, для базового увлажнения полезны глицерин, мочевина, гиалуроновая кислота, бетаин и другие увлажняющие компоненты. Для поддержки защитного барьера кожи — церамиды, холестерин, жирные кислоты, сквалан.

Если задача — работа с возрастными изменениями, доказательная база есть у ретиноидов, некоторых пептидов, антиоксидантов и кислот. Их эффективность зависит от конкретной формы, концентрации и общей рецептуры.

При склонности к пигментации в составе можно искать витамин С и его производные, ниацинамид, азелаиновую, транексамовую кислоты и другие компоненты, влияющие на образование и распределение пигмента.

Важно учитывать и собственную кожу. Средство с прекрасным составом может не подойти конкретному человеку из-за раздражения, индивидуальной чувствительности или неправильно выбранной задачи.

В каких случаях стоит переплатить за упаковку косметики

Как сэкономить на косметике купить ли дешевое средство. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Volha Halkouska

Некоторые косметические компоненты чувствительны к свету и воздуху, поэтому красивая прозрачная баночка может оказаться менее удачным решением, чем неприметный непрозрачный флакон. Но бывает и наоборот.

«Если мы, например, говорим об активной форме витамина C, важно, чтобы у упаковки не было соприкосновения с кислородом. Поэтому крем с витамином C в банке или в диспансере — это две большие разницы. И в этом случае действительно стоит заплатить больше за упаковку, которая будет сохранять работоспособность ингредиента в большей степени», — отметила Волкова.

Стоит ли переплачивать за страну производства косметики

Как сэкономить на косметике купить ли дешевое средство. Фото: www.globallookpress.com/Julia Pfeifer

Страна производства никак не влияет на качество, рынок закупок косметических активов, как правило, общий.

У популярных азиатских брендов обычно очень длинные составы и большое содержание растительных ингредиентов. Правда, обычно они находятся в средстве в довольно небольшой концентрации.

«Поэтому здесь гнаться за большими полотнами составов не представляется правильным, потому что эффективность этих ингредиентов оставляет, к сожалению, желать лучшего», — пояснила специалист.

Иногда хорошо составленная базовая формула из нескольких компонентов коже нужна гораздо больше, чем средство с десятками экстрактов.

Цена сама по себе не является показателем эффективности. Можно платить за дорогие технологии и качественное сырье, а можно — за упаковку, аромат, историю бренда и маркетинг. И это тоже имеет право на существование, если человеку важны ощущения и удовольствие от использования продукта.