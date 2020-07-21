Мурманских спасателей проверили на стойкость при температуре 500 градусов
Огнеборцы отточили навыки работы в пожарном стимуляторе.
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Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил; 5-tv.ru
Учения максимально приближенные к реальным условиям провели пожарные Мурманска. В специальном симуляторе они отрабатывали навыки работы в охваченном пламенем пространстве.
Задача — не растеряться, суметь в огне и дыму найти проход в соседнее помещение, чтобы оказать помощь людям. Температура внутри симулятора около 500 градусов. Такого жара порой не выдерживает даже экипировка спасателей. Но все участники тренировки с поставленным заданием справились.
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