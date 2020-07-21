СК узнал о влиянии Фургала на расследование убийства бизнесмена
Высокопоставленные полицейские сообщали бывшему губернатору Хабаровского края о ходе предварительного следствия.
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Фото, видео: ТАСС / Andreyev Vladimir; СК РФ
Подозреваемый в организации убийств и покушений на бизнесменов экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал оказывал влияние на высокопоставленных стражей порядка. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, после расправы над предпринимателем Евгением Зорей бывший чиновник и его партнер Николай Мистрюков были задержаны в качестве подозреваемых.
Несмотря на это, оба предполагаемых злоумышленника через пару дней были отпущены на свободу. Уголовное преследование в их отношении прекратили из-за отсутствия доказательств.
«Собранные Следственным комитетом данные свидетельствуют о том, что на тот момент крупный предприниматель и депутат Фургал оказывал серьезное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции», — сказала Светлана Петренко.
Представитель СК РФ отметила, что правоохранители информировали Сергея Фургала о ходе предварительного следствия. Данные обстоятельства позволяли скрывать факты его причастности к злодеяниям. Кроме того, на свидетелей, показания которых имели значение в 2004 году, оказывалось давление.
Светлана Петренко добавила, что во время составления протокола допроса одного из фигурантов уголовного дела в написании фамилии Фургал была допущена ошибка. В официальных базах учета данные о бывшем губернаторе Хабаровского края и его партнере отсутствовали.
Сергей Фургал был задержан 9 июля сотрудниками Следственного комитета и ФСБ. Ему инкриминируется участие в деятельности преступной группировки и организация убийств в 2000-х годах. 10 июля Басманный суд Москвы вынес решение об аресте подозреваемого.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что следствие выясняет, почему Фургала не привлекли к ответственности еще в 2004-м.
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