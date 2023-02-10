Сергей Фургал устроил громкий скандал в зале суда после оглашения приговора

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 376

Бывшего чиновника приговорили к 22 годам колонии строгого режима.

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Арест Сергея Фургала

Сегодня экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации двух убийств и покушения, совершенных в начале нулевых. Помимо этого его признали виновным в незаконном обороте оружия и объявили, что снисхождения он не заслуживает.

Подельникам экс-мера — Марату Кадырову и Андрю Полею тоже назначили наказание. Первому — девять с половиной лет колонии строгого режима, второму — 17 лет.

Когда Сергей Фургал услышал приговор судьи, то стал бесноваться. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с его реакцией. Мужчина начал кричать и призывать сотрудников суда к совести. Он уверен, что мера пресечения несправедлива по отношению к нему.

«Вам не стыдно? Вам не стыдно за этот приговор?» — громко кричал бывший политик.

По версии следствия, Фургал организовал преступную группировку, которая в 2004–2005 году совершила покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова. Вероятно, под прицел перечисленные люди попали потому, что конкурировали с Фургалом и не давали процветать его коммерческой деятельности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Хабаровском крае оценили год под руководством нового губернатора.

Тема:
Арест Сергея Фургала
10 февр
Фургалу вынесли обвинительный вердикт по делу об организации убийств
8 февр
Суд огласит приговор бывшему губернатору Хабаровского края Фургалу 10 февраля
8 апр
Известный по делам Фургала и Калви судья Карпов ушел в отставку
3 февр
Сергей Фургал не признал вину по предъявленным обвинениям
3 февр
Фургалу предъявлено обвинение в окончательной редакции
25 дек
Бывшую жену Фургала допросили в рамках дела о хищениях на заводе «Амурсталь»
25 дек
Видео обысков у бывшей жены экс-губернатора Хабаровского края Фургала
25 дек
Стало известно, что искали следователи у экс-супруги Фургала
25 дек
У бывшей жены Фургала проходят обыски в Хабаровском крае
17 дек
«Это не политическое преследование»: Путин высказался о деле Фургала
-2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
72.89
1.31 78.32
1.49
Прыжок с парашютом или мастер-класс: что дарить второй половинке на 14 фе...

Последние новости

15:02
Гузеева вернулась в Россию на фоне слухов о переезде в Израиль
14:51
Российские военные полностью освободили Двуречное в Харьковской области
14:40
Фрегат «Адмирал Горшков» уничтожил цель в Атлантике
14:26
МИД: тема мирного договора с Японией для России закрыта
14:19
Новак: РФ в марте сама сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки
14:16
Российские военные отразили высадку диверсантов ВСУ на левом берегу Днепра

Сейчас читают

Почему СМИ ошиблись, написав, что Костомарову ампутировали обе стопы
Известный музыкант: Башмет впервые рассказал о живущем отдельно от семьи зяте
Где связь: почему пневмония «ударила» Костомарова по ногам
Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023