Сергей Фургал устроил громкий скандал в зале суда после оглашения приговора
Бывшего чиновника приговорили к 22 годам колонии строгого режима.
Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru
Сегодня экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации двух убийств и покушения, совершенных в начале нулевых. Помимо этого его признали виновным в незаконном обороте оружия и объявили, что снисхождения он не заслуживает.
Подельникам экс-мера — Марату Кадырову и Андрю Полею тоже назначили наказание. Первому — девять с половиной лет колонии строгого режима, второму — 17 лет.
Когда Сергей Фургал услышал приговор судьи, то стал бесноваться. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с его реакцией. Мужчина начал кричать и призывать сотрудников суда к совести. Он уверен, что мера пресечения несправедлива по отношению к нему.
«Вам не стыдно? Вам не стыдно за этот приговор?» — громко кричал бывший политик.
По версии следствия, Фургал организовал преступную группировку, которая в 2004–2005 году совершила покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова. Вероятно, под прицел перечисленные люди попали потому, что конкурировали с Фургалом и не давали процветать его коммерческой деятельности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Хабаровском крае оценили год под руководством нового губернатора.
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