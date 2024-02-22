Движение «Я/МЫ Сергей Фургал»* признали экстремистским и запретили в России

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 32 0

Хабаровский краевой суд удовлетворил соответствующий иск прокурора региона.

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; Telegram / Прокуратура Хабаровского края / proc_phk; 5-tv.ru

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Тема:
Арест Сергея Фургала

Хабаровский краевой суд признал движение «Я/мы Сергей Фургал»* экстремистской организацией, сообщили в прокуратуре региона.

«Установлено, что межрегиональное общественное движение „Я/МЫ Сергей Фургал“ под прикрытием идей защиты и поддержки бывшего губернатора региона осуществляет экстремистскую деятельность», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что организация неоднократно призывала к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, организации массовых беспорядков. За эти действия ее участники не раз привлекались к административной и уголовной ответственности.

На основании вышеуказанных фактов прокурор края направил в суд административное исковое заявление о признании движения «Я/МЫ Сергей Фургал» экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории России. Суд удовлетворил требования прокурора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Фургалу вынесли обвинительный вердикт по делу об организации убийств.

* — признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ

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