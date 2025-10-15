Гособвинение запросило для Сергея Фургала 25 лет колонии по делу о хищении
Для других фигурантов дела прокурор запросил сроки от 4 до 22 лет лишения свободы и штрафы.
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
Государственное обвинение запросило назначить бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу 25 лет колонии по делу о хищении активов МСП-Банка и оштрафовать его на 11 миллионов рублей. Об этом сообщили в суде.
