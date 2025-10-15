Гособвинение запросило для Сергея Фургала 25 лет колонии по делу о хищении

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Для других фигурантов дела прокурор запросил сроки от 4 до 22 лет лишения свободы и штрафы.

Какое наказание запросили для Сергея Фургала

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

