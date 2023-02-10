Фургалу вынесли обвинительный вердикт по делу об организации убийств

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 254

Что теперь ждет экс-губернатора Хабаровского края?

Фургалу вынесли обвинительный вердикт по делу об организации убийств

Фото: www.globallookpress.com / sledcom.ru/youtube.com

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Тема:
Арест Сергея Фургала

Присяжные заседатели признали виновным экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в организации убийства предпринимателя из Хабаровска Евгения Зори, совершенном в 2004 году, а также в убийстве бизнесмена Олега Булатова в 2005-м, передает из зала Московского областного суда. Ему назначили наказание в виде 22 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Присяжные признали виновными также бывшего помощника Фургала Андрея Карепова, ближайший 21 год он проведет в колонии строгого режима.

Обвиняемый в исполнении заказного покушения на убийство Марат Кадыров приговорен к 9,5 годам колонии, а обвиняемый в исполнении убийства Андрей Палей приговорен к 17 годам с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также Фургала признали виновным в незаконном обороте оружия и объявили, что снисхождения он не заслуживает.

По версии следствия, Фургал являлся организатором преступной группы, совершившей в 2004–2005 годах покушение на убийство бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Предполагается, что под прицел подозреваемого эти люди попали в связи с тем, что конкурировали с ним и мешали его коммерческой деятельности.

Сергей Фургал был задержан 9 июля 2020 года. 22 июля президент России Владимир Путин подписал указ о его отставке с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона был назначен депутат, председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи 39-летний Михаил Дегтярев.

В день задержания Фургал был доставлен из Хабаровска в Москву, где Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Сам Фургал вину не признает. По данным ГУ МВД России в регионе, ряд несанкционированных акций в поддержку обвиняемого чиновника, прошедших в крае, организовали члены его команды.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Фургалу было предъявлено обвинение в окончательной редакции.

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