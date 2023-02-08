Суд огласит приговор бывшему губернатору Хабаровского края Фургалу 10 февраля

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 23

Фигурантов уголовного дела могут ждать весьма внушительные сроки заключения.

Суд огласит приговор бывшему губернатору Хабаровского края Фургалу 10 февраля

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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Тема:
Арест Сергея Фургала

Приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу и его предполагаемым сообщникам огласят 10 февраля, сообщили в суде. Фигуранта уголовного дела обвиняют в организации убийств предпринимателей в регионе. Инкриминируемые чиновнику преступления совершены в 2003–2004 годах.

В конце июля 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала от поста в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначили депутата Михаила Дегтярева, председателя комитета Госдумы по вопросам физкультуры, спорта, туризма и делам молодежи. Бывшего губернатора задержали в начале того же месяца, а в декабре у его бывшей жены следователи искали документы о деятельности «черного бухгалтера» чиновника. Вину он не признает.

По версии следствия, Фургал был организатором преступной группировки, совершившей покушение на бизнесмена Александра Смольского, а также убийства коммерсантов Евгения Зори и Олега Булатова. Причиной решений об устранении предпринимателей служил конфликт коммерческих интересов. В день задержания Фургал был доставлен из Хабаровска в Москву, где Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Прокуроры требуют назначить Сергею Фургалу наказание в виде 23 лет колонии строгого режима. Его предполагаемым сообщникам грозит наказание от десяти до 22 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рассказала следователям жена Фургала.

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