Минобороны РФ: вакцина от COVID-19 готова

Накануне завершилась фаза клинических испытаний.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cadu Rolim; 5-tv.ru

Первая отечественная вакцина от коронавируса готова. Об этом заявили в российском Министерстве обороны. В создании препарата участвовали военные специалисты и ученые Национального исследовательского центра имени Гамалеи.

Фаза клинических испытаний завершилась накануне. В них приняли участие десятки добровольцев. Все они получили иммунитет от COVID-19, чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.

По мнению экспертов, массовое производство новой вакцины может начаться уже в августе.

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