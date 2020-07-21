Минобороны РФ: вакцина от COVID-19 готова
Накануне завершилась фаза клинических испытаний.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Cadu Rolim; 5-tv.ru
Первая отечественная вакцина от коронавируса готова. Об этом заявили в российском Министерстве обороны. В создании препарата участвовали военные специалисты и ученые Национального исследовательского центра имени Гамалеи.
Фаза клинических испытаний завершилась накануне. В них приняли участие десятки добровольцев. Все они получили иммунитет от COVID-19, чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.
По мнению экспертов, массовое производство новой вакцины может начаться уже в августе.
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