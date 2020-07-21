Обыски проходят в доме саентологов в петербургском Старо-Паново

Правоохранительные органы проводят обыски в доме саентологов на Земской улице в поселке Старо-Паново Красносельского района Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, оперативные мероприятия, по предварительным данным, связаны с деятельностью «Саентологической церкви».

Стражи порядка склонны считать, что многоквартирный коттедж общей площадью более 1 200 квадратных метров был построен незаконно. Семьи проживающих там активных членов церкви не имеет регистрации и правоустанавливающих документов на недвижимость.

«Проводящиеся в данный момент обыски связаны с уголовным делом по „Союзу долевого строительства“. В данном коттедже обнаружены документы, относящиеся к деятельности этой компании, а также большое количество экстремистской литературы по саентологии», — сообщил источник.

Один из активных адептов саентологического культа в 2014–2015 годах уговорил хозяйку земельного участка, на котором построен коттедж, возвести малоэтажный дом и распродать квартиры дольщикам. В результате замысел был реализован. Известно, что саентолог, помимо прочего, являлся соучредителем нескольких фирм, которые занимались строительством жилых комплексов в Ленинградской области. Работы на объектах недвижимости так и не были завершены. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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