Обыски проходят в доме саентологов в петербургском Старо-Паново
Оперативные мероприятия, по предварительным данным, связаны с деятельностью «Саентологической церкви Санкт-Петербурга».
Закрыть
Смотрите также:
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео
«Двоякая ситуация»: тренер назвал возможную причину смерти фигуристки Александровской
Фото, видео: 5-tv.ru
Правоохранительные органы проводят обыски в доме саентологов на Земской улице в поселке Старо-Паново Красносельского района Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, оперативные мероприятия, по предварительным данным, связаны с деятельностью «Саентологической церкви».
Стражи порядка склонны считать, что многоквартирный коттедж общей площадью более 1 200 квадратных метров был построен незаконно. Семьи проживающих там активных членов церкви не имеет регистрации и правоустанавливающих документов на недвижимость.
«Проводящиеся в данный момент обыски связаны с уголовным делом по „Союзу долевого строительства“. В данном коттедже обнаружены документы, относящиеся к деятельности этой компании, а также большое количество экстремистской литературы по саентологии», — сообщил источник.
Один из активных адептов саентологического культа в 2014–2015 годах уговорил хозяйку земельного участка, на котором построен коттедж, возвести малоэтажный дом и распродать квартиры дольщикам. В результате замысел был реализован. Известно, что саентолог, помимо прочего, являлся соучредителем нескольких фирм, которые занимались строительством жилых комплексов в Ленинградской области. Работы на объектах недвижимости так и не были завершены. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительницу Германии развели на 54 тысячи евро экстрасенсы из России.
Читайте также
78%
0.25 82.39
0.71
Нашли ошибку?