Питался ягодами и видел медведей: в Тайге нашли пропавшего две недели назад мужчину

Эфирная новость 36

Когда у него с коллегами по пути сломался вездеход, золотодобытчик заявил, что хорошо знает дорогу, но что-то пошло не так и он заблудился.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Siegfried Kramer, 5-tv.ru

На Чукотке нашли пропавшего две недели назад золотодобытчика. 53-летнего мужчину доставили в больницу, его состояние удовлетворительное.

Найденный рассказал спасателям, что вместе с коллегами ехал на прииск. По пути вездеход сломался, и мужчина решил — пойдет пешком, заверив оставшихся, что знает дорогу. Также он предложил его подхватить по пути, когда они починят транспорт.

Транспорт восстановили только на следующий день. Поехали в направлении прииска, но мужчину не обнаружили. Начались поисковые работы. Привлекли вертолет. Но все безрезультатно. В тот момент, когда группа возвращалась на базу мужчина был обнаружен.

Позже он рассказал, что пытался выжить, как мог. Питался, ягодами, ночевал в охотничьих балках и несколько раз видел медведей.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
70.97
-0.99 81.25
-1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:05
Видео: смерч в Сочи разрушил пляж в Олимпийском парке
19:01
Госдума приняла закон о многодневном голосовании
18:58
Ковчег с мощами адмирала Ушакова доставили в Кронштадт ко Дню ВМФ
18:52
Друг Антонова рассказал, что именно его напугало в поведении музыканта
18:48
Питался ягодами и видел медведей: в Тайге нашли пропавшего две недели назад мужчину
18:31
Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

Сейчас читают

«Я готова воевать!» — Бледанс крайне возмутили слова Белоголовцева о детях с ДЦП
Юрия Антонова госпитализировали
Какую зиму ждать россиянам после жаркого лета — прогнозы метеорологов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок