Питался ягодами и видел медведей: в Тайге нашли пропавшего две недели назад мужчину

На Чукотке нашли пропавшего две недели назад золотодобытчика. 53-летнего мужчину доставили в больницу, его состояние удовлетворительное.

Найденный рассказал спасателям, что вместе с коллегами ехал на прииск. По пути вездеход сломался, и мужчина решил — пойдет пешком, заверив оставшихся, что знает дорогу. Также он предложил его подхватить по пути, когда они починят транспорт.

Транспорт восстановили только на следующий день. Поехали в направлении прииска, но мужчину не обнаружили. Начались поисковые работы. Привлекли вертолет. Но все безрезультатно. В тот момент, когда группа возвращалась на базу мужчина был обнаружен.

Позже он рассказал, что пытался выжить, как мог. Питался, ягодами, ночевал в охотничьих балках и несколько раз видел медведей.