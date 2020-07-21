Питался ягодами и видел медведей: в Тайге нашли пропавшего две недели назад мужчину
Когда у него с коллегами по пути сломался вездеход, золотодобытчик заявил, что хорошо знает дорогу, но что-то пошло не так и он заблудился.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Siegfried Kramer, 5-tv.ru
На Чукотке нашли пропавшего две недели назад золотодобытчика. 53-летнего мужчину доставили в больницу, его состояние удовлетворительное.
Найденный рассказал спасателям, что вместе с коллегами ехал на прииск. По пути вездеход сломался, и мужчина решил — пойдет пешком, заверив оставшихся, что знает дорогу. Также он предложил его подхватить по пути, когда они починят транспорт.
Транспорт восстановили только на следующий день. Поехали в направлении прииска, но мужчину не обнаружили. Начались поисковые работы. Привлекли вертолет. Но все безрезультатно. В тот момент, когда группа возвращалась на базу мужчина был обнаружен.
Позже он рассказал, что пытался выжить, как мог. Питался, ягодами, ночевал в охотничьих балках и несколько раз видел медведей.
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