Видео: четырехлетний ребенок пытается устоять на внешнем карнизе многоэтажки
Ребенок чудом не выпал из окна, пока его пьяная мать спала в квартире.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; Telegram @mk_srochno
Четырехлетний ребенок чуть было не выпал из окна многоэтажного дома в Подольске Московской области. Как сообщает «МК», малыша спасли работники местного ЖЭКа.
На видео, опубликованном журналистами, видно, как ребенок держится руками за внешний подоконник окна, а ногами стоит на карнизе окна этажом ниже. Неизвестно, насколько долго ребенок находился в таком неустойчивом состоянии, и почему именно он решил выбраться наружу. Также на записи отчетливо видно, как неравнодушные граждане уже натянули тент на случай падения.
В итоге малыша спасли работники управляющей компании этого дома. Мать же, по предварительным данным, в это время спала в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Москве обнаружили одинокого четырехлетнего ребенка в трамвае.
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