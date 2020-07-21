В Москве одинокого четырехлетнего ребенка обнаружили в трамвае
В настоящее время жизни и здоровью малыша ничто не угрожает.
Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl
В Москве четырехлетнего одинокого ребенка обнаружили в одном из трамваев. Инцидент произошел в понедельник днем, 20 июля.
Как удалось выяснить 5-tv.ru, с заявлением о нахождении малолетнего ребенка в столичном транспорте без сопровождения родителей в полицию обратилась сотрудница «Мосгортранса». Женщина пояснила, что малыш обнаружен в трамвае маршрута номер шесть, в районе улицы Лодочной.
На место происшествия немедленно выехал наряд полиции, а также сотрудники отдела по делам несовершеннолетних (ОПДН).
«В ходе разбирательства малолетний ребенок что-либо пояснить не смог, было принято решение поместить малолетнего в ДГКБ № 9 им. Сперанского», — уточнялось в официальном сообщении.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. О местонахождении родителей малыша пока ничего не известно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека пострадали в Москве от удара молнии в парке.
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