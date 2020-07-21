Видео: стриптиз с дымовой шашкой на Дворцовой набережной в Петербурге
Кадры самоотверженной выходки жительницы Северной столицы выложили в сеть свидетели инцидента.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ramesh Amruth; Вконтакте @id605703761
5-tv.ru публикует кадры вечернего стриптиза, который устроила самоотверженная девушка на тротуаре Дворцовой набережной в Петербурге. Видео откровенного инцидента выложили в сеть, пользователи, ставшие очевидцами события.
На кадрах видно, как жительница Северной столицы в полуспущенной красной юбке и черном белье снизу размахивает дымовой шашкой. Другой рукой любительница оголиться задирает вверх футболку и демонстрирует присутствующим грудь.
По всей видимости, авторы ролика были настолько удивлены приятной картиной, что комментировали импровизированный стриптиз только нецензурными выражениями. О том, что или кто заставил красотку, показать свои прелести, история умалчивает.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что полуголая Бузова устроила «горячие» танцы на крыше.
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