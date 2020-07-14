Стриптиз заказывали? Полуголая Бузова устроила «горячие» танцы на крыше
Звезда шокировала поклонников невероятно пикантными кадрами.
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Фото, видео: Instagram @buzova86
Певицу и телеведущую Ольгу Бузову не зря прозвали звездой рунета: она из тех, кто точно знает, чем удивить искушенную публику. Вот, например, совсем недавно артистка исполнила «горячий» стриптиз для любимых поклонников прямо на крыше московской высотки.
На кадрах, опубликованных в Instagram, звезда сидит на высоком стуле, как бы пряча оголенное тело за алым жакетом. Затем — под ритмичную музыку вдруг начинает демонстрировать пикантные подробности, поочередно выставляя напоказ то оголенные бедра, то изящную спину.
«Всему свое время…» — интригующе подписала пост Ольга.
Почему? Ответить на этот вопрос помогла неожиданная концовка ролика, где кажущаяся обнаженной артистка, привстает с «трона» в мини-топе и коротеньких шортах.
«Ну вот, а я уж размечтался!»
«Оля — динамо! Хотелось большего!»
«Эх… Думала, и правда стриптиз… одно расстройство…»
«Оля, займись уже чем-нибудь полезным! Даже стриптиз не можешь нормально станцевать! Зачем так издеваться?!» — писали недовольные фолловеры.
Впрочем, сама Бузова ничуть не расстроилась из-за такой реакции подписчиков. Ведь среди миллионов поклонников были и те, кто оценил «труд» артистки по достоинству.
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