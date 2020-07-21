Друг Антонова рассказал, что именно его напугало в поведении музыканта

Музыкант Юрий Антонов был госпитализирован из-за продолжительных болей в ноге. Друг артиста бизнесмен Андрей Ковалев рассказал в беседе с «МК», когда общался с ним в последний раз и что его напугало в поведении друга.

По словам Ковалева, друзья виделись уже очень давно: Антонов, итак, ведет достаточно закрытый образ жизни, а пандемия коронавируса совсем сделала из него затворника. Но в последнее время он даже перестал отвечать на звонки, что и напугало Ковалева.

«Слышал, что он в больнице, но трубку Юрий Михайлович не берет. Несколько раз звонил ему — тишина, даже страшно за него. В последний раз разговаривал по телефону с Юрием Михайловичем недели две назад. А видел… Уже забыл когда. Коронавирус же», — рассказывает Ковалев.

Живет Антонов в загородном доме в Подмосковье. Ковалев отмечает, что это «огромная территория», за которой хозяин тщательно ухаживает и следит.

По некоторым сведениям, операция на ноге музыканта прошла успешно, и сейчас он находится в палате на реабилитации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности госпитализации известного музыканта.