Юрия Антонова госпитализировали

Композитор и певец Юрий Антонов госпитализирован в одну из московских клиник. Об этом 5-tv.ru сообщил источник. Проблемы со здоровьем у Антонова него возникли из-за ноги. Известно, что врачи уже прооперировали композитора. Операция прошла успешно, сейчас Антонов находится в палате.

Юрий Антонов — автор хитов «От печали до радости», «Поверь в мечту», «Мое богатство» и других. В этом году Антонов отпраздновал 75-летний юбилей.

Композитор и певец ведет активный образ жизни и часто общается с поклонниками. Зимой 2020-го он завел страницу в Instagram. Последний пост был опубликован 15 июля. Композитор выставил запись песни «Родные места».