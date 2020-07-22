Путин обсудил развитие энергетики России с главой «РусГидро»

Инвестиции в развитие энергетики и в строительство новых электростанций будут увеличены. Продолжается и программа модернизации оборудования с увеличением мощности. Об этом президенту доложил глава компании «РусГидро» Николай Шульгинов. Встреча прошла в Кремле.

«Выручка выросла в 2019 году по сравнению с предыдущим периодом на 2%, в I квартале уже на 7,5%а. Ожидаем, конечно, рост и дальнейшей выручки, потому что это следствие повышенного притока, выработки на гидростанциях и увеличившегося потребления на Дальнем Востоке, которое нужно покрывать выработкой», — рассказал Шульгинов.

Как отметил глава «РусГидро», в этом году запущены Усть-Джегутинская ГЭС в Карачаево-Черкесии и ТЭЦ в Советской Гавани Хабаровского края. Продолжается строительство малых ГЭС на Северном Кавказе.