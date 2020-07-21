Гонки по пересеченному городу карельского бизнесмена перед ДТП попали на видео

Незадолго до смертельного ДТП в Петрозаводске известный бизнесмен и стритрейсер Кирилл Сортланд устроил покатушки, которые зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения.

На них видно, как молодой человек гоняет по улицам, нарушая правила дорожного движения не только в вопросе превышения скорости, но и опасно перестраиваясь.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, трагедия произошла 14 июля. На Комсомольском проспекте Сортланд на своем элитном BMW столкнулся с Daewoo Matiz. При первом разборе дела за виновного приняли пострадавшего в авари водителя «корейца». Мужчина был госпитализирован с места аварии, а позднее умер в больнице. Дознаватели сделали вывод, что погибший совершал маневр разворота и выехал на пути движения бизнесмена.

Как слову, Сортланд хорошо известен в городе, как лихач на дорогих автомобилях. Он постоянно выкладывал в сеть ролики, где лихо гонял на скорости 160-180 километров в час. А в 2019 году он и вовсе протаранил автомобиль полиции.