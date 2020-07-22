Певец Александр Буйнов напустил тумана вокруг собственной болезни, из-за которой прилично похудел. В Instagram артист выложил фото в больничной пижаме, а также с голым торсом в пластырях и повязках. В подписи к ним он рассказал о недуге, максимально завуалировав истинную причину своей худобы.

«Случилось то, что случилось. А не скажу, что, догадайтесь сами, почему схуднул! Даю подсказку — был приступ, очень было бубо! И еще — после операции стал добрее потому что… полстраны живет без этого. Нет, не пугайтесь, то на месте», — написал загадками Буйнов.

Instagram @buinovofficial

Фанаты переполошились, напуганные его осунувшимся видом. Многие выдвигали версии о том, что за операцию сделали певцу.

«Желаю здоровья! Скорейшего возвращения на сцену!» — написал Алексей Глызин.

«Аппендицит?»

«Камни в желчном?»

«Ой! Здоровья, Александр!»

«Господи, что случилось?! Не пугайте нас так?! Надеюсь, не коронавирус?!» — переживали особо нервные поклонники.

Совсем недавно еще певец был весел и бодр. Как писал ранее 5-tv.ru, в июне Юдашкины устроили ужин на свежем воздухе с Буйновым и Пугачевой.