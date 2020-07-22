Знаменитый бодибилдер задержан по подозрению в растлении малолетних

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Марина Неруцких
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Чемпион России по бодибилдингу Александр Крупнов скрывался на съемной квартире.

Знаменитый бодибилдер задержан по подозрению в растлении малолетних

Фото: ТАСС / Екатерина Сычков

По подозрению в растлении малолетних задержан призер Европы, абсолютный чемпион России по бодибилдингу 2016 года Александр Крупнов.

По предварительной информации, известный в прошлом спортсмен, а ныне модель и фитнес-тренер в соцсети завязал знакомство с несовершеннолетней. Через некоторое время родители девочки обнаружили переписку дочери с мужчиной, которая носила интимный характер. Родственники несовершеннолетней написали заявление в полицию.

Правоохранители нашли Крупнова на съемной квартире. Спортсмен отказался открывать дверь полиции и ее пришлось вскрывать.

В настоящее время Крупнов задержан.

Известно, что бодибилдер работает не только с группами в спортзале, но проводит индивидуальные тренировки с публичными личностями. Среди его клиентов, к примеру, супруга певца Стаса Костюшкина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что научного сотрудника РАН заподозрили в педофилии.

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