В перестрелке возле похоронного бюро в Чикаго ранили 14 человек — видео

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Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ann Parry; 5-tv.ru

Срочные сообщения сейчас приходят из американского Чикаго. В результате уличной перестрелки 14 человек получили ранения.

Сейчас место происшествия оцеплено полицией. Все пострадавшие доставлены в больницы. Двое находятся в критическом состоянии.

Как стало известно только что, подозреваемый в нападении задержан. Других подробностей пока нет. Как отмечают местные СМИ, по адресу, где произошла перестрелка, находится похоронное бюро.

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