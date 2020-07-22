Срочные сообщения сейчас приходят из американского Чикаго. В результате уличной перестрелки 14 человек получили ранения.

Сейчас место происшествия оцеплено полицией. Все пострадавшие доставлены в больницы. Двое находятся в критическом состоянии.

Как стало известно только что, подозреваемый в нападении задержан. Других подробностей пока нет. Как отмечают местные СМИ, по адресу, где произошла перестрелка, находится похоронное бюро.