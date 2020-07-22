В перестрелке возле похоронного бюро в Чикаго ранили 14 человек — видео
Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ann Parry; 5-tv.ru
Срочные сообщения сейчас приходят из американского Чикаго. В результате уличной перестрелки 14 человек получили ранения.
Сейчас место происшествия оцеплено полицией. Все пострадавшие доставлены в больницы. Двое находятся в критическом состоянии.
Как стало известно только что, подозреваемый в нападении задержан. Других подробностей пока нет. Как отмечают местные СМИ, по адресу, где произошла перестрелка, находится похоронное бюро.
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