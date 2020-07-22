Пчеловод в Екатеринбурге устроил соседям настоящий крылатый террор

Житель Екатеринбурга устроил совсем несладкую жизнь всем соседям по дому. На балконе своей квартиры пенсионер развел настоящую пасеку — пчелиный улей принес целый рой проблем окружающим. Взрослые и дети боятся укусов насекомых, чей яд может быть весьма опасен. Вот только достучаться до владельца квартирного пчелохозяйства люди пока не могут — и вынуждены передвигаться по подъезду короткими перебежками.

Подробности в видеосюжете Станислава Григорьева.