Пчеловод в Екатеринбурге устроил соседям настоящий крылатый террор

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Городской житель устроил пасеку на балконе многоквартирного дома.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Uwe Anspach; 5-tv.ru

Житель Екатеринбурга устроил совсем несладкую жизнь всем соседям по дому. На балконе своей квартиры пенсионер развел настоящую пасеку — пчелиный улей принес целый рой проблем окружающим. Взрослые и дети боятся укусов насекомых, чей яд может быть весьма опасен. Вот только достучаться до владельца квартирного пчелохозяйства люди пока не могут — и вынуждены передвигаться по подъезду короткими перебежками.

Подробности в видеосюжете Станислава Григорьева.

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