В пригороде Петербурга скромно проживали саентологи, «кинувшие» людей на миллиард рублей

На окраине Петербурга сегодня прошли обыски у адептов секты саентологов. Впрочем, повод далекий от их религиозно-философских взглядов. Одного из активистов петербургской ячейки подозревают в мошенничестве на сотни миллионов с жильем. Наобещал и сбежал, предположительно заграницу.

Поселок Старо-Паново, на самой окраине Петербурга. Кто бы знал, что за этим разваленным забором и покосившейся крышей — скрываются миллионеры, обещавшие дольщикам элитные квартиры по стоимости «хрущевок».

Еще в 2010-м в деревне начал расти дом-гигант на 11 семей. На участке для индивидуального жилищного строительства такой просто появиться не может. Уже 2012-м суд постановил — постройка незаконная и собственник должен его снести. Но коттедж до сих пор здесь и в нем даже живут. Сегодня к жильцам пришли с обысками силовики.

«Вот мой дом. Вот так должна была выглядеть моя квартира. А вот так это выглядит на самом деле», — комментирует ход замороженного строительства пострадавший от рук мошенников. — «Наши деньги ушли в саентологическую церковь. Они еженедельно отправляли в эту организацию огромные суммы».

По данным следствия деньги оседали на счетах саентологов. Организации, запрещенной в России, по предварительным данным, у примерно, 800 обманутых дольщиков сектанты выманили около миллиарда рублей. Хотя для отвода глаз все же построили пару домов.

«Граждане здесь собравшиеся — это малообеспеченные люди. Многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры».

Наверное, сейчас здесь, как и на других брошенных стройках саентологов была бы целая группа обманутых дольщиков. Но бдительные соседи развернули целую pr-компанию — развесили по поселку плакаты и встречали потенциальных покупателей прямо на подходе к дому, предупреждая — «строение незаконное, вас пытаются обмануть».

«Все возмутились еще больше, потому что они обманным путем. Они обманывали всех. Они говорили, что это односемейный дом, что у нас большая семья. Прямо в глаза врали, как будто мы дебилы. Ничего не понимаем»

«Нас насторожило то, что здесь началось строительство этого громадного дома. Мы думали, что сначала это будет обыкновенный индивидуальный жилой дом, а потом увидели, когда фундамент заливается вдоль всего участка, все вырубается и вывозится земля, поняли, что здесь что-то не то».

Администрация района разводит руками. Мол, они не причем. Дольщики сами деньги. От журналистов чиновники спасаются бегством.

Несколько решений судов снести здание на саентологов не повлияли. Ведь согласно религии — они сверхлюди и им все нипочем. Но вот их суперспособностей правоохранители не испугались и у учредителя псевдостроительной компании обыски продолжаются. Обнаружены документы по строительству и огромное количество подозрительной литературы.