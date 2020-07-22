Обвиняемому в педофилии главе карельского «Мемориала» огласили приговор

Петрозаводский городской суд огласил приговор обвиняемому в педофилии руководителю карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрию Дмитриеву. 64-летнему мужчине инкриминировалось изготовление детской порнографии и сексуальное насилие над приемной дочерью.

Решением суда Дмитриеву назначено три года и шесть месяцев строгого режима по статье 132 части 4 Уголовного кодекса РФ «Насильственные действия сексуального характера с лицом не достигшим 14-летнего возраста».

5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд полностью снял обвинения с Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и о развратных действиях в отношении приемной дочери. Несмотря на это, глава «Мемориала» был признан виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорен к двум с половиной годам ограничения свободы. Государственное обвинение в ходе этого процесса просило назначить подсудимому наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима в совокупности.

14 июня 2018 года Верховный суд Республики Карелия в результате рассмотрения апелляционных жалоб и представлений региональной прокуратуры отменил приговор первой инстанции и отправил уголовное дело в отношении Юрия Дмитриева на новое рассмотрение.

27 июня 2018 года глава карельского «Мемориала» был задержан и впоследствии арестован по подозрению в сексуальном насилии в отношении приемной дочери.

Несмотря на многочисленные призывы общественности о пересмотре дела Юрия Дмитриева, суд оставил обвиняемому прежнюю меру пресечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура запросила 15 лет колонии для обвиняемого в педофилии Дмитриева.