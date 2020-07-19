Около суток назад поздней ночью в Москве жестоко избили участника «Дом-2» и «Битвы экстрасенсов» Никиту Турчина. Об этом молодой человек написал на своей странице в Instagram.

«БОЛЬШЕ НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ. Раз в СМИ уже просочилась информация о нападении на меня, я хочу рассказать всю правду из первых уст. На днях ночью меня жестоко избили и нанесли множественные травмы. Ударяли по голове чем-то тяжелым, били ногами по почкам, лицу и рукам. Мало что из этого помню, воспоминания словно порвали на клочки» (пунктуация и орфография автора сохранена — Прим.ред.), — сообщил он, сопроводив пост серией фото в первые минуты после произошедшего.

Instagram @n_turchin

Турчин добавил, что из последних сил он смог все же отправить сообщение друзьям и вызвать 112. По некоторым данным, молодой человек несколько раз терял сознание.

«По приезду в больницу у медиков были подозрение на вывих шеи, сломанный нос и самое страшное — на внутреннее кровотечение головного мозга. Но после обследований, анализов, рентгена и МРТ они поставили мне неутешительный диагноз и начали бороться за мою жизнь», — описал состояние своего здоровье участник ТВ-шоу.

В настоящее время 20-летний Турчин госпитализирован в одну из столичных клиник в состоянии средней тяжести.