«Больше не могу молчать!» — юного участника «Битвы экстрасенсов» избили в Москве

|
Светлана Шевченко
55

Никита Турчин госпитализирован со множественными внутренними травмами и переломом.

Фото, видео: Instagram @n_turchin

Около суток назад поздней ночью в Москве жестоко избили участника «Дом-2» и «Битвы экстрасенсов» Никиту Турчина. Об этом молодой человек написал на своей странице в Instagram.

«БОЛЬШЕ НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ. Раз в СМИ уже просочилась информация о нападении на меня, я хочу рассказать всю правду из первых уст. На днях ночью меня жестоко избили и нанесли множественные травмы. Ударяли по голове чем-то тяжелым, били ногами по почкам, лицу и рукам. Мало что из этого помню, воспоминания словно порвали на клочки» (пунктуация и орфография автора сохранена — Прим.ред.), — сообщил он, сопроводив пост серией фото в первые минуты после произошедшего.

Instagram @n_turchin

Турчин добавил, что из последних сил он смог все же отправить сообщение друзьям и вызвать 112. По некоторым данным, молодой человек несколько раз терял сознание.

«По приезду в больницу у медиков были подозрение на вывих шеи, сломанный нос и самое страшное — на внутреннее кровотечение головного мозга. Но после обследований, анализов, рентгена и МРТ они поставили мне неутешительный диагноз и начали бороться за мою жизнь», — описал состояние своего здоровье участник ТВ-шоу.

В настоящее время 20-летний Турчин госпитализирован в одну из столичных клиник в состоянии средней тяжести.

Читайте также

+24° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
71.71
0.48 81.68
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:37
Апокалипсис сегодня: как человечество пугали парадом планет в разные века?
13:12
Скромность и винтаж: появились первые фотографии со свадьбы принцессы Беатрис
13:01
«Больше не могу молчать!» — юного участника «Битвы экстрасенсов» избили в Москве
12:50
В театре «Приют комедианта» назвали причину смерти Марины Макаровой
12:40
Тело женщины найдено в чемодане в лесу под Москвой
12:28
Одна любовь и знаменитые дружбы Александра Ширвиндта. Худруку театра Сатиры — 86

Сейчас читают

Друг семьи Ефремова рассказал, что пьет актер после резонансного ДТП
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок