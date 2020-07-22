«Спартак» заинтересован Кокориным

Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересовался в нападающем «Зенита» Александре Кокорине. Как передает Sport24.ru, в ближайшее время спортсмену сделают предложение.

Сейчас футболист выступает на «Зенит», но вторую часть сезона 2019/20 находится в аренде у футбольного клуба «Сочи». Контракт Кокорина с петербургским клубом закончится в ближайшее время, и только за время аренды он успел сыграть в 10 играх РПЛ, забил семь голов и провел три результативные передачи. Всего с 2016 года за «Зенит» скандальный нападающий провел 92 встречи, на которых забил 34 мяча и сделал 12 голевых пасов. Видимо, из-за этих результатов Кокориным и заинтересовался московских «Спартак».

По некоторой информации, предложение футболисту поступит в ближайшее время. Информации ни о сумме контракта, ни о его продолжительности пока нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кокорин оказался в эпицентре очередного скандала: футболист посетил вечеринку в разгар пандемии.