«Сочи» накажет Кокорина за чрезмерную любовь к вечеринкам

Скандально известный футболист Александр Кокорин после вечеринки в честь дня рождения друга будет наказан руководством футбольного клуба.

Генеральный директор ФК «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что применит дисциплинарные меры в отношение Кокорина, заявившегося в разгар пандемии COVID-19 на день рождение к приятелю. Несколькими днями ранее сам Александр опубликовал фото с праздника в Instagram, где, не соблюдая меры безопасности, стоит в обнимку с близкими людьми.

«В связи с нарушением правил внутреннего распорядка „Сочи“ со стороны клуба к Александру Кокорину будут применены дисциплинарные меры», — пояснил в беседе с ТАСС Рубашко.

Instagram @kokorin9

Какое именно наказание за необдуманный поступок ждет спортсмена, генеральный директор «Сочи» не уточнил. Однако согласно трудовому кодексу РФ, это может быть как обыкновенное замечание, так и штраф на кругленькую сумму.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что думает бывший тренер «Зенита» о будущем Александра Кокорина, игрока «с тюремным прошлым».