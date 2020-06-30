«Сочи» накажет Кокорина за чрезмерную любовь к вечеринкам

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Виктория Андреева
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Именитый футболист вновь оказался в эпицентре скандала.после посещения дня рождения друга.

«Сочи» накажет Кокорина за чрезмерную любовь к вечеринкам

Фото: Instagram @kokorin9

Скандально известный футболист Александр Кокорин после вечеринки в честь дня рождения друга  будет наказан руководством футбольного клуба. 

Генеральный директор ФК «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что применит дисциплинарные меры в отношение Кокорина, заявившегося в разгар пандемии COVID-19 на день рождение к приятелю. Несколькими днями ранее сам Александр опубликовал фото с праздника в Instagram, где, не соблюдая меры безопасности, стоит в обнимку с близкими людьми.

«В связи с нарушением правил внутреннего распорядка „Сочи“ со стороны клуба к Александру Кокорину будут применены дисциплинарные меры», — пояснил в беседе с ТАСС Рубашко.

Instagram @kokorin9

Какое именно наказание за необдуманный поступок ждет спортсмена, генеральный директор «Сочи» не уточнил. Однако согласно трудовому кодексу РФ, это может быть как обыкновенное замечание, так и штраф на кругленькую сумму.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что думает бывший тренер «Зенита» о будущем Александра Кокорина, игрока «с тюремным прошлым».

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