Две иномарки после ДТП выкинуло на тротуар в Москве — шокирующие кадры
В результате аварии серьезно пострадали два человека, они госпитализированы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / David Young; 5-tv.ru
В Москве выясняют обстоятельства крупной дорожной аварии. Судя по записи с камер видеонаблюдения «Фольксваген» выехал на перекресток, когда перпендикулярный поток машин уже начал движение. В итоге иномарка столкнулась с «Ниссаном».
От удара оба автомобиля откинуло на тротуар, где находились люди. Пострадали двое — пассажир одной из машин и пешеход. С тяжелыми травмами их госпитализировали.
По предварительным данным, виновник аварии проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.
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