В Москве выясняют обстоятельства крупной дорожной аварии. Судя по записи с камер видеонаблюдения «Фольксваген» выехал на перекресток, когда перпендикулярный поток машин уже начал движение. В итоге иномарка столкнулась с «Ниссаном».

От удара оба автомобиля откинуло на тротуар, где находились люди. Пострадали двое — пассажир одной из машин и пешеход. С тяжелыми травмами их госпитализировали.

По предварительным данным, виновник аварии проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.