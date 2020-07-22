Видео: Катер полыхает в акватории Невы в Петербурге

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 61

По предварительной информации, ЧП произошло недалеко от поселка имени Свердлова.

Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Очевидцы сообщают о полыхающем катере в акватории Невы в Петербурге. По предварительной информации, ЧП произошло недалеко от поселка имени Свердлова.

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