«Молодежка ОНФ» распространила обновленную Конституцию РФ в 79 регионах
Теперь новая редакция Основного закона страны стала еще доступнее.
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Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; 5-tv.ru
Участники «Молодежки ОНФ» провели акцию, в рамках которой доставили в библиотеки и учебные учреждения 79 регионов новую версию Конституции РФ. Об этом передает пресс-служба организации.
Цель акции, как утверждают представители «Молодежки» – информировать население о содержании конституции. И особенно это важно, так как большинство граждан страны одобрили поправки. Так, участники движения передали более 300 книг в библиотеки и образовательные учреждения Воронежской области.
«Мы сегодня уже во второй раз передаем экземпляры Конституции РФ с внесенными поправками. И большинство граждан проголосовали «за» эти изменения. Конституция – основной закон государства. Его соблюдение – наша ответственность. Поэтому я считаю очень важным, чтобы любой житель имел возможность ознакомиться с содержанием Конституции», – делится член воронежского отделения «Молодежки» Наида Расулова.
Помимо Воронежа книги передали и в Кострому, Тулу, Владимир, Тверь и другие города и регионы по всей стране. Участники отмечают, что их работа – очень важна, ведь благодаря им россияне смогут прочесть основной закон Российской Федерации.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как МВД выявило факты иностранного вмешательства в голосование по поправкам в Конституцию.
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