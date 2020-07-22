«Молодежка ОНФ» распространила обновленную Конституцию РФ в 79 регионах

Участники «Молодежки ОНФ» провели акцию, в рамках которой доставили в библиотеки и учебные учреждения 79 регионов новую версию Конституции РФ. Об этом передает пресс-служба организации.

Цель акции, как утверждают представители «Молодежки» – информировать население о содержании конституции. И особенно это важно, так как большинство граждан страны одобрили поправки. Так, участники движения передали более 300 книг в библиотеки и образовательные учреждения Воронежской области.

«Мы сегодня уже во второй раз передаем экземпляры Конституции РФ с внесенными поправками. И большинство граждан проголосовали «за» эти изменения. Конституция – основной закон государства. Его соблюдение – наша ответственность. Поэтому я считаю очень важным, чтобы любой житель имел возможность ознакомиться с содержанием Конституции», – делится член воронежского отделения «Молодежки» Наида Расулова.

Помимо Воронежа книги передали и в Кострому, Тулу, Владимир, Тверь и другие города и регионы по всей стране. Участники отмечают, что их работа – очень важна, ведь благодаря им россияне смогут прочесть основной закон Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как МВД выявило факты иностранного вмешательства в голосование по поправкам в Конституцию.