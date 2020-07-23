Гостей ждем? Для кого Мария Порошина принарядилась с утра пораньше в деревне
Известная актриса удивила фанатов снимком посреди огорода.
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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; Instagram @poroshinamariyamikhaylovna
Прославленная российская актриса Мария Порошина не из тех людей, кто нарочито избегает дачи в летний сезон. Напротив, звезда с огромным удовольствием проводит время в деревенском домике, отдавая всю себя огороду и прочим ландшафтным работам.
Доказательства тому можно встретить в ее Instagram. Порошина с завидной регулярностью публикует фото ягод, цветов, кустарников — всего, что есть на приусадебном участке. Порой кажется, что это для нее не просто хобби, а способ отвлечься от суеты в тяжелый рабочий период. От жизни актриса старается брать максимум впечатлений. Так, даже банальный рассвет — повод почувствовать себя счастливой.
«Деревенское утро! Оно прекрасно! Всем добра и любви!» — подписала очередной памятный снимок Мария, позирующая у накрытого на улице стола.
Поклонники не перестают удивляться, как звезда шоу-бизнеса умудряется получать искреннее удовольствие от «житейских радостей простого человека». Вместе с тем они отмечают: Порошина хороша даже в деревенских нарядах и без тонны макияжа.
«Вы такая молодец! Вам очень идет такой образ хозяюшки!»
«Просто супер! Хотела бы я тоже такое утро!»
«Как же уютно все выглядит…»
«Женщина — мечта!»
«Очень красиво! Красивая женщина, красивый сад — потрясающе!» — вторили друг другу фанаты в комментариях.
Из публикации непонятно, для кого с утра пораньше принарядилась дачница-Порошина. Хотя повод для хорошего настроения у нее действительно был — артистка сообщила, что администрация соцсети заблокировала фейковый аккаунт, созданный под ее именем.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Порошина спровоцировала слухи о новых отношениях, выложив видео с неизвестным мужчиной.
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