Гостей ждем? Для кого Мария Порошина принарядилась с утра пораньше в деревне

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Виктория Андреева
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Известная актриса удивила фанатов снимком посреди огорода.

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; Instagram @poroshinamariyamikhaylovna

Прославленная российская актриса Мария Порошина не из тех людей, кто нарочито избегает дачи в летний сезон. Напротив, звезда с огромным удовольствием проводит время в деревенском домике, отдавая всю себя огороду и прочим ландшафтным работам.

Доказательства тому можно встретить в ее Instagram. Порошина с завидной регулярностью публикует фото ягод, цветов, кустарников — всего, что есть на приусадебном участке. Порой кажется, что это для нее не просто хобби, а способ отвлечься от суеты в тяжелый рабочий период. От жизни актриса старается брать максимум впечатлений. Так, даже банальный рассвет — повод почувствовать себя счастливой.

«Деревенское утро! Оно прекрасно! Всем добра и любви!» — подписала очередной памятный снимок Мария, позирующая у накрытого на улице стола.

Instagram @poroshinamariyamikhaylovna

Поклонники не перестают удивляться, как звезда шоу-бизнеса умудряется получать искреннее удовольствие от «житейских радостей простого человека». Вместе с тем они отмечают: Порошина хороша даже в деревенских нарядах и без тонны макияжа.

«Вы такая молодец! Вам очень идет такой образ хозяюшки!»

«Просто супер! Хотела бы я тоже такое утро!»

«Как же уютно все выглядит…»

«Женщина — мечта!»

«Очень красиво! Красивая женщина, красивый сад — потрясающе!» — вторили друг другу фанаты в комментариях.

Из публикации непонятно, для кого с утра пораньше принарядилась дачница-Порошина. Хотя повод для хорошего настроения у нее действительно был — артистка сообщила, что администрация соцсети заблокировала фейковый аккаунт, созданный под ее именем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Порошина спровоцировала слухи о новых отношениях, выложив видео с неизвестным мужчиной.

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