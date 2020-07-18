Актриса Мария Порошина показала на своей странице в Instagram видеозапись с неким мужчиной. Поклонники сразу решили, что на кадрах - новый возлюбленный российской знаменитости.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Воспоминания ☀️🧜‍♀️ Публикация от Мария Порошина (@poroshinamariyamikhaylovna) 17 Июл 2020 в 9:33 PDT

Несмотря на то, что в ролике практически невозможно рассмотреть лицо мужчины, видно, что это точно не бывший муж Порошиной Илья Древнов. Именно его поклонники записывали в отцы пятого ребенка актрисы.

Сейчас же, после порции очередных слухов о новом любовном увлечении актрисы, Порошина опубликовала видео с Азовского моря, где мужчина подбрасывает ее в воздух, а та ныряет в воду. Подписчики решили, что таким образом светская львица открыто заявила о своем новом романе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Порошина снялась в платье с глубоким декольте.