Мария Порошина показала, как отдыхает с новым возлюбленным — видео

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Алиса Старжевская
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Однако в тоже время уже в другом аккаунте предлагает пройти опрос и «обогатиться».

Мария Порошина показала, как отдыхает с новым возлюбленным — видео

Фото: Instagram @poroshinamariyam

Актриса Мария Порошина показала на своей странице в Instagram видеозапись с неким мужчиной. Поклонники сразу решили, что на кадрах - новый возлюбленный российской знаменитости.

 
 
 
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Воспоминания ☀️🧜‍♀️

Публикация от Мария Порошина (@poroshinamariyamikhaylovna)

Несмотря на то, что в ролике практически невозможно рассмотреть лицо мужчины, видно, что это точно не бывший муж Порошиной Илья Древнов. Именно его поклонники записывали в отцы пятого ребенка актрисы.

Сейчас же, после порции очередных слухов о новом любовном увлечении актрисы, Порошина опубликовала видео с Азовского моря, где мужчина подбрасывает ее в воздух, а та ныряет в воду. Подписчики решили, что таким образом светская львица открыто заявила о своем новом романе. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Порошина снялась в платье с глубоким декольте. 

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