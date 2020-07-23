«Свадьбу пропустили?!» — Екатерина Шпица похвалилась образом в стиле «утро невесты»
Звезда кинематографа переполошила фанатов, показав необычный наряд от российского дизайнера.
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Фото, видео: Instagram @katerinashpitsa, @ndoomco; ТАСС / Терещенко Михаил
Необычный снимок Екатерины Шпицы поверг в шок всех ее поклонников. На опубликованном в Instagram селебрити фото, она позирует в белоснежном атласном топе и пышной юбке в пол а-ля «свадебная пачка». Прическа звезды — проста и элегантна, макияж — сдержанный, неброский. На переднем плане — легкий тюль, за которым актриса словно прячется от любопытных глаз.
Увидев Шпицу в столь необычном образе, поклонники тут же решили, что пропустили ее свадьбу с бизнесменом Русланом Пановым. На эту мысль их навело еще два немаловажных факта: во-первых, молодые встречаются уже порядка нескольких лет, а во-вторых, в последнее время влюбленные все чаще говорили о скором бракосочетании. Однако если это действительно случилось, неужели звезда утаила грандиозное событие?
К счастью, на деле все оказалось гораздо прозаичнее. Так, в описании к снимку Шпица сообщила, что никак не может подобрать наряд для «Кинотавра», поэтому просит совета подписчиков. То необычное платье, что представлено в кадре — очередное произведение именитого российского дизайнера, не имеющее ни малейшего отношения к возможной свадьбе Екатерины.
«Кто хочет меня одеть?!» — под таким громким заголовком звезда опубликовала пост.
«А я-то подумала, что без нас все случилось…»
«Катя, не пугайте больше так!»
«Господи, показалось, что свадьбу пропустили! Еще чуть-чуть и был бы инфаркт!» — комментировали пост фанаты Шпицы.
Ранее 5-tv.ru показал видео, где актриса Екатерина Шпица, неожиданно для всех, провела отпуск с бывшим мужем.
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