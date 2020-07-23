Необычный снимок Екатерины Шпицы поверг в шок всех ее поклонников. На опубликованном в Instagram селебрити фото, она позирует в белоснежном атласном топе и пышной юбке в пол а-ля «свадебная пачка». Прическа звезды — проста и элегантна, макияж — сдержанный, неброский. На переднем плане — легкий тюль, за которым актриса словно прячется от любопытных глаз.

Увидев Шпицу в столь необычном образе, поклонники тут же решили, что пропустили ее свадьбу с бизнесменом Русланом Пановым. На эту мысль их навело еще два немаловажных факта: во-первых, молодые встречаются уже порядка нескольких лет, а во-вторых, в последнее время влюбленные все чаще говорили о скором бракосочетании. Однако если это действительно случилось, неужели звезда утаила грандиозное событие?

К счастью, на деле все оказалось гораздо прозаичнее. Так, в описании к снимку Шпица сообщила, что никак не может подобрать наряд для «Кинотавра», поэтому просит совета подписчиков. То необычное платье, что представлено в кадре — очередное произведение именитого российского дизайнера, не имеющее ни малейшего отношения к возможной свадьбе Екатерины.

«Кто хочет меня одеть?!» — под таким громким заголовком звезда опубликовала пост.

Instagram @katerinashpitsa

«А я-то подумала, что без нас все случилось…»

«Катя, не пугайте больше так!»

«Господи, показалось, что свадьбу пропустили! Еще чуть-чуть и был бы инфаркт!» — комментировали пост фанаты Шпицы.

Ранее 5-tv.ru показал видео, где актриса Екатерина Шпица, неожиданно для всех, провела отпуск с бывшим мужем.