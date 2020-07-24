Новая редакция Конституции абсолютно легитимна, это — национальный документ, заявила Валентина Матвиенко, подводя итоги работы Совета Федерации за полгода.

Спикер верхней палаты отметила, что они позитивные: одобрено свыше 300 законов. Большинство — социальной направленности. В пятницу, на завершающем перед уходом на каникулы заседании сенаторы, в частности, рассмотрят закон о возможности трехдневного голосования.

«Мы даем людям, желающим проголосовать, такую возможность, мы им даем право выбора. Ты не можешь в субботу, ты можешь прийти в воскресенье, либо наоборот. И, честно говоря, я не ожидала такой позитивной реакции на это предложение. И настроение сегодня и Комитета, и членов Совета Федерации — поддержать. Я думаю, что он завтра будет поддержан», — резюмировала спикер Совфеда.

Также Валентина Матвиенко отметила, что день тишины нужно оставить, чтобы избиратели могли осмыслить свой выбор. А сентябрь, по ее мнению, самый приемлемый месяц для проведения единого дня голосования.