Совфед планирует поддержать закон о многодневном голосовании — Матвиенко
Об этом спикер верхней палаты заявила на завершающем перед уходом на каникулы заседании.
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Новая редакция Конституции абсолютно легитимна, это — национальный документ, заявила Валентина Матвиенко, подводя итоги работы Совета Федерации за полгода.
Спикер верхней палаты отметила, что они позитивные: одобрено свыше 300 законов. Большинство — социальной направленности. В пятницу, на завершающем перед уходом на каникулы заседании сенаторы, в частности, рассмотрят закон о возможности трехдневного голосования.
«Мы даем людям, желающим проголосовать, такую возможность, мы им даем право выбора. Ты не можешь в субботу, ты можешь прийти в воскресенье, либо наоборот. И, честно говоря, я не ожидала такой позитивной реакции на это предложение. И настроение сегодня и Комитета, и членов Совета Федерации — поддержать. Я думаю, что он завтра будет поддержан», — резюмировала спикер Совфеда.
Также Валентина Матвиенко отметила, что день тишины нужно оставить, чтобы избиратели могли осмыслить свой выбор. А сентябрь, по ее мнению, самый приемлемый месяц для проведения единого дня голосования.
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