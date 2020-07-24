Россиянка обратилась в полицию из-за Чебурашки, который мешает ей спать

Жительница Владивостока обратилась в полицию с жалобой на существо, похожее на Чебурашку, которое мешает ей спать по ночам. Об этом сообщают представители ведомства на своей официальной странице в Instagram.

В аккаунте «Полиция Приморья» сотрудники ведомства рассказывают о необычных заявлениях, которые поступают в дежурную часть. Одно из таких было написано жительницей Владивостока, за которой систематически по ночам якобы наблюдает существо, похожее на Чебурашку. В заявлении потерпевшая от необычного вуайериста просит сотрудников полиции спасти ее.

Несмотря на комичность истории, сотрудники отмечают, что проверяют каждое заявление и обращение, а в этом случае правоохранители посоветовали включать ночник перед сном. По их словам, «так будет более спокойно и безопасно».

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