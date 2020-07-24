Россиянка обратилась в полицию из-за Чебурашки, который мешает ей спать
По словам жительницы Владивостока, существо наблюдает за ней по ночам.
Фото: www.globallookpress.com / Igor Gnevashev
Жительница Владивостока обратилась в полицию с жалобой на существо, похожее на Чебурашку, которое мешает ей спать по ночам. Об этом сообщают представители ведомства на своей официальной странице в Instagram.
В аккаунте «Полиция Приморья» сотрудники ведомства рассказывают о необычных заявлениях, которые поступают в дежурную часть. Одно из таких было написано жительницей Владивостока, за которой систематически по ночам якобы наблюдает существо, похожее на Чебурашку. В заявлении потерпевшая от необычного вуайериста просит сотрудников полиции спасти ее.
Несмотря на комичность истории, сотрудники отмечают, что проверяют каждое заявление и обращение, а в этом случае правоохранители посоветовали включать ночник перед сном. По их словам, «так будет более спокойно и безопасно».
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Продолжаем рубрику #ПримитеЗаявление Напоминаем, что в рубрике #ПримитеЗаявление мы рассказываем совсем не выдуманные истории, которые поступают в нашу Дежурную часть. Однако, какими бы необычными, странными или совсем не похожими на правду они ни были, полиция в любом случае их регистрирует, отрабатывает и проверяет. История № 10 Время 21:45 Владивосток Заявительница: «#АллоПолиция, срочно #ПримитеЗаявление. За мной систематически в квартире ночью наблюдает из-за угла неизвестное существо, прохожее на Чебурашку. Спасите меня, пожалуйста». ⠀ ❗️Друзья, всем желаем отличного настроения на выходные дни😉 ⠀ Совет: Если вы дома ночуете одни, включайте ночник. Так вам будет более спокойно и безопасно😉 ⠀ Уважаемые подписчики, читайте наши реальные истории и улыбайтесь чаще🌸 #prim_police #vdk #mvd #mvd25 #полиция #мвд #полицияроссии #мвд25 #полицияприморья #полицейские #владивосток #vvo #приморье #МВДРоссии
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