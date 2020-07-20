В Москве мужчина открыл стрельбу, перепутав полицейских с грабителями

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Алиса Старжевская
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Инцидент произошел в квартире на Рублевском шоссе.

В Москве мужчина открыл стрельбу, перепутав полицейских с грабителями

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

В Москве мужчина принял полицейских за грабителей и открыл против них стрельбу. Инцидент произошел в его квартире на Рублевском шоссе. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба главного управления МВД России по Москве.

По данным правоохранительных органов, в помещении мужчина находился вместе с девушкой, с которой проводил время. При попытке выйти из квартиры они обнаружили, что не могут найти ключи. Девушка позвонила в полицию, объяснив ситуацию. При этом она уточнила, что не является жертвой противоправных действий.

Спустя время к ним прибыли правоохранители, которые попытались проникнуть в дом. Владелец квартиры решил, что его жилище взламывают неизвестные и два раза выстрелил в дверь. Когда мужчина понял, что за порогом находится полиция, он положил пистолет.

В результате инцидента никто не пострадал. В настоящий момент проводится проверка, и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что на востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу.

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