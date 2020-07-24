Российские туристы смогут возместить стоимость туров по двум миллионам маршрутов

Эфирная новость 16

Программа субсидирования внутреннего туризма начнет работать с августа, но наиболее востребованные направления войдут в нее только после завершения высокого сезона.

Фото, видео: РИА Новости / Артур Лебедев; 5-tv.ru

Россияне смогут получить кэшбек от 5 до 15 тысяч рублей за отдых во всех регионах страны. В программу субсидирования внутреннего туризма включено два миллиона маршрутов. На эти цели государство выделяет 15 миллиардов рублей из федерального бюджета. Подробности рассказала глава Ростуризма.

«Воспользоваться можно как готовыми пакетными турами (купить сразу перелет и проживание), так и приобрести отдельно проживание. Это для тех туристов мы специально предусмотрели, которые привыкли самостоятельно планировать свои поездки. Допускаются и даже приветствуются межрегиональные маршруты. Отдельно прорабатываем с туроператорами, чтобы было такое разнообразие и, чтобы можно было в рамках одной поездки, когда это удобно для туриста, совместить более одного региона», — рассказала Зарина Догузова.

Как сообщила глава Ростуризма, программа начнет работать с августа. Но наиболее востребованные направления — курорты Краснодарского края, Крым, Москва и Петербург — войдут в нее лишь после высокого сезона — с октября. Окончательный вариант списка регионов представят в ближайшее время.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
70.96
0.17 82.19
0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака
3:03
Российские туристы смогут возместить стоимость туров по двум миллионам маршрутов
2:46
Захвативший отделение Сбербанка в Балашихе задержан — видео
2:18
«Призвала ангела смерти»: Экстрасенс Амбарцумян инсценировала свою смерть
2:08
Мужчина с ножом ворвался в отделение Сбербанка в Подмосковье
2:02
«Роскосмос» установил новый рекорд по времени полета к МКС

Сейчас читают

Кристина Асмус заявила в сети о разделе имущества с Гариком Харламовым
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок