Российские туристы смогут возместить стоимость туров по двум миллионам маршрутов
Программа субсидирования внутреннего туризма начнет работать с августа, но наиболее востребованные направления войдут в нее только после завершения высокого сезона.
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Фото, видео: РИА Новости / Артур Лебедев; 5-tv.ru
Россияне смогут получить кэшбек от 5 до 15 тысяч рублей за отдых во всех регионах страны. В программу субсидирования внутреннего туризма включено два миллиона маршрутов. На эти цели государство выделяет 15 миллиардов рублей из федерального бюджета. Подробности рассказала глава Ростуризма.
«Воспользоваться можно как готовыми пакетными турами (купить сразу перелет и проживание), так и приобрести отдельно проживание. Это для тех туристов мы специально предусмотрели, которые привыкли самостоятельно планировать свои поездки. Допускаются и даже приветствуются межрегиональные маршруты. Отдельно прорабатываем с туроператорами, чтобы было такое разнообразие и, чтобы можно было в рамках одной поездки, когда это удобно для туриста, совместить более одного региона», — рассказала Зарина Догузова.
Как сообщила глава Ростуризма, программа начнет работать с августа. Но наиболее востребованные направления — курорты Краснодарского края, Крым, Москва и Петербург — войдут в нее лишь после высокого сезона — с октября. Окончательный вариант списка регионов представят в ближайшее время.
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