В Ростовской области сделали парк из плитки и сухостоя за 250 миллионов рублей

Активисты Общероссийского народного фронта намерены проверить куда ушли почти четверть миллиарда рублей, которые были выделены на строительство парка в станице Старочеркасской.

По задумке, территория в 15 гектаров должна была стать гордостью Ростовской области, и привлекать туристов в столицу донского казачества. Завершить работы подрядчик обещал к августу этого года. Но побывав в парке, который должен вот-вот открыться, местные жители были мягко скажем разочарованы.

«То, что изначально представляли общественности — конечно, это небо и земля. Это зеленая тенистая территория с лавандовыми полями. По факту мы видим лысую закатанную плиткой территорию с выжженными растениями», — рассказывает соучредитель общественного движения «Городской патруль» Елена Хатламаджиян

Времени на исправление ситуации практически не осталось, в сентябре в регионе должны широко отметить 450 лет служения донских казаков Российскому государству.