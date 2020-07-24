В Ростовской области сделали парк из плитки и сухостоя за 250 миллионов рублей
По задумке, территория в 15 гектаров должна была стать гордостью области, и привлекать туристов в столицу донского казачества.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Активисты Общероссийского народного фронта намерены проверить куда ушли почти четверть миллиарда рублей, которые были выделены на строительство парка в станице Старочеркасской.
По задумке, территория в 15 гектаров должна была стать гордостью Ростовской области, и привлекать туристов в столицу донского казачества. Завершить работы подрядчик обещал к августу этого года. Но побывав в парке, который должен вот-вот открыться, местные жители были мягко скажем разочарованы.
«То, что изначально представляли общественности — конечно, это небо и земля. Это зеленая тенистая территория с лавандовыми полями. По факту мы видим лысую закатанную плиткой территорию с выжженными растениями», — рассказывает соучредитель общественного движения «Городской патруль» Елена Хатламаджиян
Времени на исправление ситуации практически не осталось, в сентябре в регионе должны широко отметить 450 лет служения донских казаков Российскому государству.
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