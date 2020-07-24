В сеть утекли данные 600 тысяч российских пользователей

Данные более полумиллиона пользователей популярных в России сайтов бесплатных объявлений утекли в сеть. В открытом доступе оказались таблицы с именами, номерами телефонов и адресами авторов объявлений. Эксперты считают, мошенники могут использовать их для рассылки спама или выманивания информации о платежных картах пользователей.

Руководители порталов, в свою очередь, заверили, утечки данных не было. Вся информация — публичная. Ее может собрать каждый пользователь вручную или при помощи специальных программ. Каких — либо паролей или других конфиденциальных данных в обнародованных файлах не содержится.