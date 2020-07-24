Коронавирус?! Анну Хилькевич с мужем и детьми подкосила «странная» болезнь
Популярная актриса призналась, какие симптомы ее беспокоят.
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Фото, видео: Instagram @annakhilkevich
Неизвестная и «странная» болезнь подкосила всю семью звезды «Универа» Анны Хилькевич. Об этом сама актриса рассказала в Insta-сторис, записанном для поклонников.
В кадре — укутанная в теплое пальто и плотным шарфом на голове Анна идет по улице вместе с мужем и детьми. Голос Хилькевич немного дрожит, а нос — явно заложен. Объясняя фолловерам свой неожиданный и буквально осенний образ, звезда отметила, что это — жизненная необходимость.
«Как вам такая середина июля?! Такая теплая, что мы заболели всей семьей! Чем заболели — не знаю. Но спокойно поболеть не получается, потому что все нервничают… Интересный год выдался!» — иронично заявила Хилькевич.
Несмотря на плохое самочувствие актриса все же продолжает улыбаться и «держать лицо». Комментарий на тему: «Может ли это быть коронавирус?», звезда не дала.
Известно, что вот уже который месяц Анна вместе с родственниками проживает в загородном доме. Селебрити перебралась туда с началом периода самоизоляции, чтобы избежать инфицирования COVID-19, отмечает ФАН. Что ж, остается надеяться, что у актрисы и ее близких людей действительно банальная простуда.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр России Михаил Мишустин подробно рассказал, как заразился и болел коронавирусом.
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