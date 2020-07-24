Коронавирус?! Анну Хилькевич с мужем и детьми подкосила «странная» болезнь

Неизвестная и «странная» болезнь подкосила всю семью звезды «Универа» Анны Хилькевич. Об этом сама актриса рассказала в Insta-сторис, записанном для поклонников.

В кадре — укутанная в теплое пальто и плотным шарфом на голове Анна идет по улице вместе с мужем и детьми. Голос Хилькевич немного дрожит, а нос — явно заложен. Объясняя фолловерам свой неожиданный и буквально осенний образ, звезда отметила, что это — жизненная необходимость.

«Как вам такая середина июля?! Такая теплая, что мы заболели всей семьей! Чем заболели — не знаю. Но спокойно поболеть не получается, потому что все нервничают… Интересный год выдался!» — иронично заявила Хилькевич.

Instagram @annakhilkevich

Несмотря на плохое самочувствие актриса все же продолжает улыбаться и «держать лицо». Комментарий на тему: «Может ли это быть коронавирус?», звезда не дала.

Известно, что вот уже который месяц Анна вместе с родственниками проживает в загородном доме. Селебрити перебралась туда с началом периода самоизоляции, чтобы избежать инфицирования COVID-19, отмечает ФАН. Что ж, остается надеяться, что у актрисы и ее близких людей действительно банальная простуда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр России Михаил Мишустин подробно рассказал, как заразился и болел коронавирусом.