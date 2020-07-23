Высокая температура и недомогание: Мишустин рассказал, как болел коронавирусом

Михаил Мишустин в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, как переболел коронавирусом. Несмотря на то, что уже через несколько дней премьер-министр приступил к выполнению своих обязанностей, течение болезни не было простым. Была высокая температура и сопутствующее недомогание. COVID-19 очень опасен и до сих пор мало изучен. Он до сих пор не узнал, как именно заразился.

Большую роль в быстром выздоровлении сыграли медики. Мишустин признался, что с детства относится с большим уважением к врачам и выразил благодарность всем тем, кто участвовал в лечении как его, так и других заболевших.

«У меня мама — медицинская сестра, меня всегда окружали люди в белых халатах — это ее подруги, друзья, знакомые», — рассказал премьер-министр.

Политик в молодости мечтал поступить в медицинский ВУЗ, но в итоге выбрал налоговую службу.

«Дай бог, чтобы работали в мире врачи так, как работают наши российские врачи», — закончил Мишустин.

Ранее 5-tv сообщил, что премьер-министр отчитался о работе правительства за прошедший год в Государственной думе.